Chiese un guard rail per moto in ricordo dell'amico morto: affidati i lavori sul Ponte del Sale

Esattamente un anno fa Francesco Fasanelli aveva lanciato un appello per far installare un guard rail per moto alla curva del Ponte del Sale, che collega Vignolo a Borgo San Dalmazzo.

In quel tratto di strada di competenza provinciale, nell'agosto 2022, era morto l'amico e collega Manuele Giubergia in un tragico schianto con la sua moto: “Vorrei che Manuele non fosse morto invano”. Disposto ad attivare una raccolta fondi, si era rivolto al nostro giornale per capire come muoversi.

Manuele Giubergia, di frazione Ronchi di Cuneo, aveva 35 anni. La sera del 21 agosto 2022 era in sella alla sua moto, assieme ad una ragazza che, fortunatamente, si è salvata. Lui invece non ce l'ha fatta. E' morto dopo lo scontro con il guardrail sulla curva in discesa, teatro di numerosi incidenti.

Una vicenda a cui si era da subito interessato il presidente della Provincia Luca Robaldo.

La causa ha inoltre ricevuto il sostegno dell'associazione culturale “Strade da moto”. Tanto che, a inizio novembre scorso, si è svolto un incontro tra Robaldo e il presidente dell'associazione Mario Giachino, insieme al delegato per la provincia di Cuneo Massimo Maria Macagno.

Ebbene, a fine 2023, la Provincia ha affidato i lavori propedeutici alla posa dei DSM, dispositivi salva motociclisti di colore giallo, che possono essere installati sulla parte inferiore dei guard rail, a livello del piano stradale. Sono realizzati in policarbonato, un materiale molto resistente e in grado di assorbire l'urto, impedendo che il motociclista si scontri direttamente contro i montanti o contro i nastri protettivi, e trattenendo il corpo all'interno della carreggiata.

In sostanza l'ente si farà carico della sostituzione di una parte delle barriere esistenti con nuovi guard rail compatibili al montaggio di questi dispositivi (le vecchie barriere non lo erano). Parliamo di circa 140 metri sulla curva del Ponte del Sale, proprio nella zona del sinistro mortale.

I lavori di posa delle nuove barriere dovrebbero avvenire a fine inverno, fatti salvi i tempi di fornitura del materiale. Una volta fatto, sarà quindi possibile procedere alla posa dei dispositivi DSM.