Priola piange la prematura scomparsa della 26enne Giada Clavario

Lascia un grande dolore e un grande vuoto la prematura scomparsa di Giada Clavario, 26enne originaria di Pievetta, frazione del comune di Priola.

Dopo aver lottato a lungo contro la malattia si è spenta all'hospice di Busca.

"Una notizia che ha scosso profondamente tutta la nostra comunità - dice il sindaco di Priola, Luciano Sciandra - Giada era una ragazza gioiosa, solare, in paese tutti la ricordiamo con il sorriso. Come amministrazione e come comunità ci stringiamo al dolore della famiglia che, in questi anni, si è adoperata per farle avere le migliori cure. Il sorriso di Giada mancherà a tutti".

Lascia il papà Massimo con la mamma Enrica e i fratelli Giacomo e Valentino.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, lunedì 15 gennaio alle 18.30, nella parrocchiale Maria Vergine Assunta a Pievetta dove, martedì 16 gennaio alle 15, saranno celebrati i funerali.

La famiglia chiede che eventuali offerte siano devolute al centro diurno di Ceva.