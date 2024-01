Attive da stasera le telecamere nei giardini Fresia di Cuneo

Verranno attivate a partire da questa sera le telecamere installate per decisione dell’amministrazione comunale nell’area dei giardini Fresia di Cuneo, in corso Giovanni XXIII.



Previsti due punti con telecamere multi ottiche ad alta risoluzione, integrate con il sistema di videosorveglianza comunale.



Si tratta di due delle settantanove nuove installazioni - di cui diciassette con sistema di lettura delle targhe – previste nel capoluogo, e nello specifico in piazza Europa, corso Nizza (nella tratta da piazza Europa all'intersezione con corso Galileo Ferraris), nell’incrocio tra corso Galileo Ferraris, corso Nizza nella tratta da corso Galileo Ferraris all'intersezione con via Luigi Einaudi, nell’intersezione tra corso Einaudi e corso Nizza, nel raccordo della galleria cittadina Est-Ovest, nel parco Ferruccio Parri, nella rotatoria su Via Bodina, presso il campo d'atletica e cascina vecchia.