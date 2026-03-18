Bra: gli iscritti al Centro d’incontro comunale si apprestano ad eleggere presidente e comitato direttivo

Nelle prossime settimane gli iscritti al Centro d’incontro comunale di Bra saranno chiamati a votare il nuovo comitato direttivo e il presidente del sodalizio.

L’appuntamento è fissato per lunedì 13 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16 nella sede di via Montegrappa.

Gli iscritti saranno chiamati a dare la propria preferenza su due schede: la prima, bianca, che riporterà tre caselle per la scelta dei candidati al Comitato Direttivo e la seconda colorata, con una sola casella per la scelta del Presidente. Gli elettori potranno riportare il nome oppure il numero di riferimento di lista dei candidati, o entrambi, purché non in contraddizione tra loro.

Non è ammesso il voto per delega. Lo scrutinio avverrà in seduta pubblica subito dopo la chiusura del seggio.

L’elenco dei candidati e i dettagli delle operazioni di voto sono affissi nel Centro di incontro e pubblicati anche sul sito web istituzionale www.comune.bra.cn.it, nella sezione “Amministrazione/Uffici/Centro di incontro comunale”.