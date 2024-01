Il servizio di acconciatura sposa è uno di quelli più importanti nell'ambito dell'organizzazione di un matrimonio e sappiamo quanto possa essere importante questo giorno per la vita di due persone e in questo caso della sposa che comunque vorrà avere un look perfetto per quell'occasione.

Se si riescono a scegliere dei professionisti adeguati alle proprie esigenze, di sicuro avremo la possibilità di ricevere una pettinatura elegante e sofisticata che si adatta al gusto e allo stile che abbiamo ed è chiaro che una sposa avrà una sua idea di come vorrebbe che fosse quel giorno anche da quel punto di vista.

Il primo passo è chiaro che sarà una consulenza soprattutto se la sposa ancora non ha dei punti di riferimento e quindi dovrà discutere a livello preliminare con vari professionisti o professioniste nel settore e sono dei momenti importanti all'interno dei quali la sposa dovrà esprimere le sue richieste e i parrucchieri o le parrucchiere dovranno essere in grado di ascoltare e di capire se e come possono aiutarla.

Chiaramente un parrucchiere esperto in queste circostanze vorrà esaminare la struttura dei capelli e la lunghezza e poi chiederà alla sposa se ha già un abito e vorrà sapere di più sul tema del matrimonio e quindi l'atmosfera, ed è chiaro che farà queste domande perché vorrà creare un’acconciatura che si adatti sia alla personalità che allo stile della sposa e anche allo stile dell'evento se vogliamo.

Solo dopo questa prima fase di consulenza il parrucchiere o la parrucchiera in questione potrà capire le varie fasi che riguardano la preparazione dei capelli e quindi il lavaggio e asciugatura e poi la messa in piega.

Mentre se dobbiamo parlare delle varie possibilità di un’acconciatura per posa possiamo pensare a dei capelli intrecciati intricati, ad un classico chignon elegante, e consideriamo che i professionisti in genere utilizzano dei prodotti particolari e degli accessori come i fiori, fermagli e veli che servono a migliorare il risultato finale.

Un parrucchiere esperto da sempre molta attenzione a tutti i vari dettagli

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è chiaro che un parrucchiere esperto e che si occupa dell'acconciatura di una donna che si dovrà sposare dovrà stare attento ai dettagli che sono sempre quelli che fanno la differenza, se si vuole raggiungere l'obiettivo di garantire un'acconciatura resistente che duri per tutto il matrimonio che comunque è lungo e ci sono varie attività come la cerimonia e il ricevimento con i balli.

In tutte queste situazioni chiaramente la sposa anche per quanto riguarda l'acconciatura, così come per il trucco e così come per il vestito vorrà sentirsi sicura di sé e quindi avere sempre un aspetto impeccabile.

Sarebbe bene che il parrucchiere lavorasse in sinergia con il truccatore o la truccatrice professionista in modo da creare poi per la sposa un aspetto coordinato ed armonioso e ciò significa anche scegliere dei prodotti e dei colori che si adattano alla carnagione della stessa, con un'acconciatura che deve mettere in risalto il viso.