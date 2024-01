Quando parliamo di comprare Rolex parliamo di quelle persone che decidono a un certo punto di volere un modello di questa azienda e capiscono che possono avere una grande opportunità rivolgendosi ai punti vendita di Compro e vendo Rolex dove non solo si possono acquistare degli orologi di questa azienda di secondo polso,ma se per caso ne avessimo uno o più di uno da voler rivendere avremmo anche questa possibilità.

Non dimentichiamo che ci sono molte persone che hanno questo sogno e sono persone che magari hanno semplicemente provato in uno di questi negozi a indossare uno di questi Rolex e sentivano di avere al polso un piccolo gioiello e non è un paragone così strano da fare.

Non è un caso che stiamo parlando di un'azienda che dà più da 100 anni sta sulla cresta dell'onda in questo settore degli orologi di lusso che sono orologi sempre robusti, solidi, con dei materiali di alta qualità

Spesso, per esempio, di questi Rolex si mette in evidenza solo la parte estetica e poche persone sanno che per esempio i suoi modelli prima di poter essere lanciati sul mercato devono superare dei crash test molto impegnativi che ne dimostrano l'efficienza e la resistenza in caso di urti.

E di sicuro quello che tutti dovrebbero avere già come consapevolezza rispetto ai Rolex è che, a differenza di altri orologi di altre aziende, il loro valore invece che diminuire negli anni o rimane intatto, o addirittura aumenta il valore in alcuni casi o meglio per alcuni modelli.

Questo perché i collezionisti sono quelle persone che determinano da un certo punto di vista le quotazioni di mercato dei Rolex, nel senso che magari loro potrebbero apprezzare o potrebbero ritenere alcuni modelli più appetibili e quindi il loro valore sale.

Questo significa che, se per caso o per motivi di forza maggiore o perché vogliamo semplicemente guadagnarci, dovessimo decidere di farci fare delle valutazioni dei vari punti vendita di Compro e vendo Rolex che menzionavamo all'inizio, possiamo avere la possibilità di ottenere un buon guadagno, dipendendo dalle aspettative che possiamo avere.

La valutazione di un Rolex ha diverse variabili da prendere in considerazione

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte la valutazione di un modello di questa azienda dipende da varie cose e non dipende solo dal modello specifico come dicevamo alla fine della prima parte.

Infatti, noi possiamo avere magari un modello della Rolex molto ricercato dai collezionisti come esempio potremmo prendere un Rolex Daytona o un Rolex Date just o un Submarine, però se lo stesso magari ha subito varie riparazioni o addirittura ha ancora dei graffi è chiaro che guadagneremo molto meno di quello che avremmo potuto guadagnare.

Al contrario magari potremmo avere un modello non così iconico che però abbiamo custodito in maniera perfetta e magari abbiamo ancora la scatola d'acquisto, e in questo caso i potremo guadagnare molto di più di quello che avremmo pensato.

Per questo comunque non bisogna mai dare nulla per scontato, ma semplicemente bisogna farsi fare varie valutazioni e poi scegliere quella più conveniente.