Elettricista battè la testa contro il soffitto e morì, ma avrebbe dovuto lavorare a terra: titolari a processo

“Spesso si lamentava di dover usare la piattaforma nonostante non avesse fatto i corsi e questo è uno dei motivi per cui aveva deciso di mettersi in proprio”. Questo quanto riportato in udienza da un collega di Daniele Peroncelli, l’elettricista 32enne che nel gennaio 2020 morì in un cantiere a Busca. La sua, fu la prima morte bianca dell’anno in provincia di Cuneo.

L’incidente mortale avvenne presso un’azienda di autotrasporti, la Trae srl, mentre l'elettricista stava svolgendo una manutenzione su alcuni lampadari appesi al soffitto del capannone in fase di costruzione. Ad avergli subappaltato il lavoro era stata la ditta per cui lavorava prima di mettersi in proprio, la Imq. Ad essere accusati in tribunale a Cuneo di omicidio colposo sono i suoi ex titolari M.Q. e D.Q., e il proprietario del capannone D.B.

La vittima, quella mattina, si trovava a bordo di una piattaforma elevata alta circa otto metri, quando, facendo una retromarcia, batté la testa contro la capriata. L’impatto e il conseguente trauma cranico furono fatali. A dover rispondere della sua morte è anche S.B., imbianchino e proprietario del macchinario. Nel corso dell’ultima udienza sono stati ascoltati come testimoni alcuni lavoratori della Imq, ex colleghi della vittima.

Tutti hanno confermato che Peroncelli non avrebbe avuto l’abilitazione per poter utilizzare la piattaforma elevabile ma che ogni tanto, per smontare gli addobbi natalizi o cambiare lampadine l’avrebbe adoperata: “Il giorno prima dell’incidente – ha spiegato un collega – nel capannone c’erano due piattaforme. Una era quella nostra della Imq, l’altra, invece, non l’avevo mai vista. Lui era su quella. Qualche minuto prima di morire Daniele mi aveva telefonato chiedendomi di prendere un caffè nel pomeriggio”.

Stando a quanto emerso nell’udienza precedente, dunque, sembrerebbe che Peroncelli non fosse abilitato a manovrare la piattaforma e che S.B. non gli avesse dato l’autorizzazione ad usarla. Per la difesa di M.Q. e D.Q, invece, l’incidente sarebbe riconducibile al fatto che i pittogrammi sui tasti del comando del macchinario non sarebbero stati ben visibili.