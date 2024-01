Cuneo: al via lunedì i lavori di completamento della ciclabile tra altipiano e Borgo San Giuseppe

Un cantiere si apre per preparare un altro tratto di pista ciclabile sul territorio comunale: lunedì 22 gennaio iniziano i lavori che serviranno per completare il collegamento ciclabile tra l’altopiano e Borgo San Giuseppe. Si tratta di un nuovo pezzo di trasformazione della città che inizia grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



Il progetto

I lavori cominceranno con la pulitura della ripa, al fondo della ciclabile esistente lungo via del Borgo Gesso; poi si installerà il cantiere e quindi si realizzerà il terrapieno su cui troverà sede il nuovo tratto di pista. Sarà un prolungamento della ciclabile in sede propria – cioè, ad uso esclusivo delle bici - della larghezza di 2,5 m con attraversamento in sicurezza su via del Borgo Gesso, grazie alla realizzazione di due nuove isole spartitraffico e un’illuminazione pubblica dedicata. La pista ciclabile proseguirà poi lungo l’attuale via dismessa che immette in Via Bisalta. Una rotonda verrà realizzata all’incrocio con Via Spinetta e quindi, fino al semaforo, sarà realizzata una corsia ciclabile: è una nuova forma di mobilità sostenibile su strada urbana, con corsie per il transito delle bici, efficace anche perché si tratta di una zona dove le auto viaggiano con il limite di velocità dei 30 all’ora.



A completamento degli interventi, in Via Vecchia Ferrovia, saranno realizzati due attraversamenti rialzati negli incroci con Via Borney e Via Rocca De’ Baldi per moderare la velocità anche su quel tratto di strada. La realizzazione del progetto ha un costo previsto di 233.000 euro (finanziati dal PNRR). L’impresa aggiudicataria è la «Ramero Aldo & C. S.R.L.» di Cuneo.



Nella prima fase di lavori su Via del Borgo Gesso si cercherà di garantire sempre il transito veicolare nei due sensi di marcia; sarà temporaneamente modificato l’attuale attraversamento pedonale e la percorrenza della ciclabile per consentire la movimentazione dei mezzi di cantiere in sicurezza. Eventuali interruzioni del traffico saranno comunicate alla popolazione con successivi comunicati.



"Replichiamo l'esperienza positiva di via Pollino"

Commentando gli interventi in fase di avvio, l’Assessore alla mobilità Luca Pellegrino spiega: “Questo progetto raggiunge diversi obiettivi: innanzitutto, mette in sicurezza l’attraversamento della pista ciclabile esistente su via del Borgo Gesso. In secondo luogo, si introducono in un centro abitato le corsie ciclabili su strada urbana: sono un’importante novità che, d’accordo con il Comitato di Frazione, introduciamo in un’area “zona 30”, dove la convivenza in sicurezza tra transito automobilistico e ciclabile è possibile nel reciproco rispetto. L’esperienza positiva su via Pollino a Ronchi ci ha spinto a replicare. Infine, gli attraversamenti rialzati su Via Vecchia Ferrovia, che uniranno il centro frazionale di Borgo San Giuseppe con i nuovi quartieri, garantiranno che si possa attraversare in sicurezza verso le aree sportive (Sport Area) e soprattutto verso il nuovo plesso scolastico di ‘Oltre Gesso’ che nascerà entro il 2026 grazie ai fondi PNRR”.



Aggiunge la Sindaca Patrizia Manassero: “In città e nelle frazioni si moltiplicano i cantieri. Dopo il cantiere che realizzerà la ciclabile su via Torino, realizzato con i fondi “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile” (PRIMUS), ora partono nuovi lavori per la mobilità sostenibile con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): non si perde occasione per trovare risorse che consentano di ampliare sempre di più la rete ciclabile della nostra città, per una Cuneo sempre più a misura di ciclista e di pedone”.