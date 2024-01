Frabosa Sottana: successo per il primo incontro del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”

Nella serata di lunedì 15 gennaio si è tenuto, a Frabosa Sottana, il primo incontro del progetto "Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè". Questo incontro ha avviato la fase 2 del progetto finanziato dalla Fondazione CRC e avente ad oggetto il “Patto della comunità educante”.

L’appuntamento si è rivelato un’interessante occasione di confronto, oltre che un momento di grande partecipazione e riflessione per la comunità dell’Unione Montana Mondolè. Il tema affrontato, rientrante nel “pilastro educazione”, era quello dell’inclusione sociale e delle pari opportunità, e a guidare il pubblico in questo viaggio di crescita è stato Michele Gagliardo, educatore di grande esperienza, noto a livello nazionale per il suo impegno con Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. Michele, già formatore e coordinatore dell'Università della Strada del Gruppo Abele, ha portato a Frabosa Sottana oltre due decenni di esperienza nelle politiche educative e giovanili in Italia.

Con il focus puntato sull'educazione e sulla costruzione di una comunità solida, tutti i presenti sono stati invitati a portare la propria testimonianza e il proprio vissuto personale come contributo al dibattito, in un dialogo aperto che, andando oltre la sfera personale, potesse aiutare a creare un substrato comunitario. Nel gruppo di lavoro sono state condivise esperienze di educazione positive, gesti e ricordi, più o meno recenti, riguardanti l’inclusione e l’apertura verso il prossimo, e tutti si sono attivamente messi in gioco, raccontando storie e memorie che si sono intrecciate e hanno creato terreno fertile per una crescita reciproca.

Grazie a questo esperimento, è stato possibile passare dal piano puramente teorico a quello concreto, capendo così come argomenti spesso spinosi possano diventare spazio di dialogo diffuso e permettendo a tutti di esprimere le proprie opinioni. Oltre al momento di confronto, durante questo primo incontro si è cercato di delineare i bisogni che emergono nella comunità, quali l’avere consapevolezza di essere parte di una comunità, la necessità di avere più servizi, l’avere più spazi per fare attività sportiva e più spazi aggregativi, il prendersi cura ed essere curiosi della propria comunità, il trovare spazi di conoscenza e di condivisione, il sostenere la cultura della condivisione e il conoscere e apprezzare il territorio per disegnare il futuro.

L’auspicio è che i prossimi appuntamenti del “Patto della comunità educante” possano avere un pubblico ancora più numeroso e che, anzi, vedano la partecipazione di chi quotidianamente si impegna nella comunità proprio per fornire un’istruzione e un’educazione agli adulti del futuro, arrivando così capillarmente al mondo della scuola, agli insegnanti e alle famiglie del territorio.