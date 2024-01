Condannati i "truffatori della frutta": scippavano anziani ingannandoli

“Ti ricordi di me? Sono il figlio di Antonio”. Era questa la scusa utilizzata da Raffaele Castiello e Giuseppe Del Gaudio per avvicinare e scippare del portafogli le loro anziane vittime.

Questa mattina, giovedì 18 gennaio, i due sono stati condannati in tribunale a Cuneo, dove erano accusati di furto aggravato, rispettivamente a 3 anni e 4 mesi di reclusione e a 3 anni e 2 mesi. Per entrambi il giudice ha anche stabilito il pagamento di una multa e l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

Un modus operandi, quello messo a punto dagli imputati, che consisteva nel consegnare alle vittime le cassette di frutta prese dal bagagliaio di un Fiat Doblò per conto di “Antonio”, mandare i malcapitati in confusione fingendo di conoscerli e, al momento del pagamento, strappar loro di mano le banconote e scappare.

L’indagine era partita da Torino e, estendendosi anche in provincia di Cuneo, aveva portato alla scoperta di numerosi episodi di furto: tra l’estate e l’autunno del 2018 i colpi erano stati messo a segno a Carrù, Fossano, San Michele Mondovì, Racconigi e Revello.

Per Castiello e Del Gaudio il pubblico ministero aveva chiesto rispettivamente 4 anni di reclusione e 1.300 euro di multa e 3 anni e 6 mesi e 1.100 euro di multa.