Hanno impegnato due squadre dei Vigili del Fuoco arrivate dal Distaccamento di Alba le operazioni di spegnimento dell’incendio che poco prima del mezzogiorno di oggi, giovedì 19 giugno, ha interessato un trattore cingolato che stava operando all’interno di un vigneto in via Ausario a Treiso.

Non chiare al momento le cause del rogo, che non ha provocato feriti.

Le squadre di pompieri hanno avuto ragione delle fiamme e messo in sicurezza il mezzo agricolo dopo poco più di un’ora di lavoro.