Cherasco, guidava con un permesso internazionale rivelatosi falso. Scoperto e denunciato dalla Polizia Locale

Durante un servizio di controllo del traffico veicolare sul territorio comunale la Polizia Locale di Cherasco ha fermato un cittadino extracomunitario, residente in Italia da oltre vent’anni, alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la corrispettiva patente di guida.

Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha esibito un permesso di guida internazionale che ha subito insospettito gli agenti per alcune anomalie visive e strutturali. Il documento è stato quindi sequestrato e sottoposto ad accertamenti tecnici con il supporto del Nucleo Investigazioni Scientifiche della Polizia Locale di Torino, che ha eseguito una perizia tecnica specializzata. Gli esiti hanno confermato ufficialmente che si trattava di un documento contraffatto.

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di falsità materiale commessa da privato cittadino e falsa attestazione al pubblico ufficiale in atto pubblico.

Inoltre, è stato redatto il conseguente verbale per guida di veicolo senza patente, non avendone mai conseguita alcuna.

Il comandante della Polizia Locale di Cherasco, Livio Perano, ha dichiarato: «Ringrazio gli agenti in organico per la dedizione e la professionalità dimostrate. Questi controlli rafforzano la sicurezza e sono frutto di una presenza costante e competente sul territorio da parte della Polizia Locale. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, è in previsione l’aumento del controllo del territorio anche nelle ore serali, predisponendo turni specifici e servizi mirati».

Il vicecomandante Mirko Baudissone ha aggiunto: «Un’accurata attività di controllo e la collaborazione con reparti specializzati, come in questo caso quello della Polizia Locale di Torino, dimostrano quanto sia fondamentale il presidio della Polizia Locale per garantire sicurezza e legalità. Non si tratta solo di repressione, ma soprattutto di prevenzione. I controlli da parte delle varie pattuglie continueranno con costanza per contrastare i diversi illeciti e per rafforzare la tutela dei cittadini».

«Desidero esprimere, a nome mio personale e dell'intera Amministrazione comunale - dice l’assessore Agnese Dogliani - un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale per l’incessante impegno, l’attenzione costante e la presenza quotidiana sul territorio. Il lavoro degli agenti municipali, spesso silenzioso ma sempre determinante, garantisce sicurezza, ordine e vicinanza concreta alla cittadinanza. La professionalità e il senso del dovere dimostrati in ogni circostanza rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità».