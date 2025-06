Principio d’incendio in uno stabile di Paesana

Intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto con squadre da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge per lo spegnimento del principio di incendio che nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato da una scatola di derivazione all’interno del vano scale di un edificio condominiale in via Torino a Paesana.

Le fiamme sono state rapidamente contenute consentendo di evitare più gravi conseguenze per l’abitazione, dove si è comunque sviluppata una mole importante di fumo, e i suoi occupanti, nessuno dei quali è risultato ferito.