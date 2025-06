Incidente sulla SP3 tra auto e moto a Sant’Albano Stura: centauro ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, lungo la Strada Provinciale 3 nel territorio comunale di Sant’Albano Stura, in direzione Trinità. L’allarme è scattato alle 16.20, quando un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, si potrebbe trattare di un impatto frontale. Dopo l’urto, il motociclista è stato sbalzato nel prato a bordo carreggiata, ed è stato subito preso in carico dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza sul posto. Non sono ancora note le condizioni del ferito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con il supporto dei volontari del distaccamento di Fossano, per mettere in sicurezza l’area.