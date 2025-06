Sventato furto a un supermercato di Cervasca: un uomo fermato dalla sicurezza

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, presso un supermercato di Cervasca, dove un uomo di nazionalità italiana, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto, è stato fermato in flagranza di reato.

A riconoscerlo è stata una guardia giurata in servizio per conto della società Telecontrol, che ha mantenuto costante il contatto visivo per assicurarsi non si verificasse un nuovo tentativo. Dopo pochi minuti, però, lo ha colto sul fatto mentre tentava di sottrarre una borsetta a un ignaro cliente.

L’agente di sicurezza è prontamente intervenuto, intimando l’alt e bloccando il malvivente, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto tempestivamente. L'uomo è stato quindi consegnato alle autorità, che hanno provveduto agli accertamenti di rito.

L’episodio conferma l’efficacia della collaborazione tra sicurezza privata e forze dell’ordine, fondamentale per la prevenzione e il contrasto dei reati nei luoghi pubblici e commerciali.