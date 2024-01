Agricoltura, Bergesio: comincia iter ddl Lega per sviluppo imprenditoria giovanile

"Comincia al Senato l’iter del ddl della Lega per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. La proposta del collega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura a Montecitorio, prevede una spesa di circa 156 mln dal 2024 al 2029 e di 27,76 mln annui dal 2030 per un investimento diretto di circa 30 mln di euro annui dal 2024. Dentro misure come l’istituzione di un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, un regime fiscale agevolato, agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, l’ampliamento delle superfici coltivate e il trasferimento tecnologico al fine di favorire una maggiore imprenditorialità. Confidiamo che la norma sia approvata in tempi brevi. La Lega guarda al futuro del nostro Paese a cominciare dall’agricoltura, investendo sui giovani che intendono tenere vivo il settore”.

Così in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama.