Dogliani: insediato il consiglio comunale dei ragazzi

Giovedì 18 gennaio alle ore 9, presso la Sala Consigliare del Comune di Dogliani, si è svolta la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla presenza del Sindaco di Dogliani, sig. Ugo Arnulfo, dell’Assessore Comunale, dott.ssa Alessandra Abbona, e di una rappresentanza di docenti e alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Dogliani.



In tale occasione l’alunna Porro Arianna, vincitrice delle votazioni con la lista n. 2 “Ragazzi uniti”, è stata nominata sindaco dei ragazzi e ha formalmente ricevuto la fascia dal Sindaco Arnulfo. Inoltre sono stati presentati tutti i componenti eletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi: Elmourida Hamza, Moschella Carolina, Canis Carlotta, Montenegro Leonardo, Lazarevska Matea, Balbi Davide e Mozzone Caterina (maggioranza), Demaria Filippo Franco, Musso Francesco e Porro Carlo Alberto (minoranza).



Il sindaco dei ragazzi ha contestualmente nominato i seguenti componenti della Giunta comunale: Canis Carlotta, in qualità di vice-sindaco e di assessore alla vita civica, solidarietà, amicizia, educazione alla salute, ecologia e qualificazione dell’ambiente, educazione stradale; Moschella Carolina, in qualità di assessore all’istruzione, cultura, spettacolo, sport, tempo libero e attività ricreative.



Durante la cerimonia di insediamento il sindaco dei ragazzi, Porro Arianna, ha tenuto il suo discorso ufficiale, in cui ha rivolto i suoi ringraziamenti e ha presentato gli indirizzi generali di governo e i punti essenziali del programma della lista vincente. Per la scuola sono previsti la collocazione di armadietti scolastici, l’esperienza del gemellaggio, l’allestimento di una stanza di incontro per bambini e ragazzi, l’installazione di distributori per le merende e bevande. Nel tempo libero si propone l’organizzazione di corsi per scouts e di nuoto, di una giornata bianca, la ristrutturazione dei parchi-gioco e la costruzione di una piscina.



A livello di solidarietà si richiede l’apertura di uno sportello di logopedia, l’installazione di una cassetta aiuti nella scuola e l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire i disabili. In ultimo, per gli animali, si propone l’apertura di un canile e la realizzazione di un parco.



Al nuovo sindaco, agli assessori e ai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi giungano gli auguri di buon lavoro.