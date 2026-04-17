Porte aperte all'Asl Cn2 per la vaccinazione contro la pertosse

Come ogni anno, dal 24 al 30 aprile 2026 ricorre la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sull’importanza dei vaccini come strumento essenziale per tutelare la salute di tutte le fasce d’età da malattie prevenibili con la vaccinazione. I vaccini sono una delle più grandi conquiste dell’umanità e negli ultimi 50 anni hanno salvato la vita ad almeno 154 milioni di persone.

Durante tale settimana, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL CN2 promuove delle giornate di Porte Aperte per la vaccinazione contro la pertosse, in accesso gratuito e senza prenotazione, presso le seguenti sedi:

Alba – Via Vida, 10

Lunedì 27 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Bra (Casa della Comunità - ex Ospedale Santo Spirito) – Via Vittorio Emanuele II, 3

Martedì 28 aprile, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

L’accesso sarà riservato a tutti i cittadini residenti in ASL CN2, in particolare a:

Donne in gravidanza tra la 27ªa e la 36ª settimana

Familiari di un neonato (se sono trascorsi 10 anni dall’ultimo richiamo)

Soggetti fragili (se sono trascorsi 10 anni dall’ultimo richiamo)

Operatori sanitari (se sono trascorsi 10 anni dall’ultimo richiamo)

Negli ultimi anni si sta osservando un importante incremento dei casi di pertosse. Si tratta di una malattia infettiva molto contagiosa causata da un batterio che si trasmette con le secrezioni respiratorie. Nei primi mesi di vita di un neonato, la pertosse comporta dei serissimi rischi per la salute del bambino e per la sua vita. Anche in età adulta il decorso dell’infezione si può presentare in maniera grave, soprattutto nei soggetti fragili nei quali risultano ridotte le difese immunitarie (come ad esempio in età avanzata o in corso di terapie oncologiche).

La vaccinazione contro la pertosse consiste in un vaccino acellulare, composto solo da alcuni elementi del batterio altamente purificati, e viene somministrata insieme alla vaccinazione contro difterite e tetano.

La vaccinazione è estremamente sicura e raccomandata in tutte le fasi della vita, a partire dai due mesi di età. L’immunità del ciclo vaccinale in età pediatrica non è permanente e per questo motivo si raccomanda un richiamo ogni 10 anni per garantire una protezione adeguata.

La protezione di un neonato comincia già prima che nasca. Infatti la vaccinazione effettuata tra la 27ª e la 36ª settimana di gravidanza garantisce il passaggio di anticorpi dalla mamma al nascituro, proteggendolo nei primi mesi fino alla vaccinazione. Per la protezione del neonato è anche importante la vaccinazione di tutti i familiari del piccolo.

Per ridurre la circolazione di tale infezione risulta fondamentale l’esecuzione dei richiami da parte di tutta la popolazione, anche del personale sanitario.

L’ASL CN2 invita tutte le persone a cogliere questa opportunità di prevenzione.