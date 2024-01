Domani a Farigliano l'ultimo saluto a Luciano Albesiano, morto dopo essere caduto con l'auto nel Tanaro

Saranno celebrati domani 20 gennaio alle 10, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Farigliano, i funerali di Luciano Albesiano, l'uomo di 84 anni morto lo scorso 17 gennaio dopo essere uscito di strada e caduto nel fiume Tanaro, nei pressi della ditta Conterno, tra Farigliano e Piozzo.

La veglia funebre sarà stasera alle 20, sempre nella chiesa del paese.

L'uomo, impresario edile in pensione, molto conosciuto in paese, era vedono da molti anni. Lascia i figli Mariella con Giancarlo, Giuseppe, Stefania con Giorgio, i nipoti Joao, Tommy, Giulia e Mattia, la sorella Rosangela e i parenti tutti.

Albesiano è stato vittima di un incidente che ha mobilitato un'ingente macchina dei soccorsi, purtroppo vani. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 e dai Vigili del Fuoco, con le squadre di Cuneo, Alba, Mondovì e Dogliani, con il nucleo sommozzatori e l'autogru per il recupero della salma e quindi del veicolo. Insieme a loro, nella task force messa in moto lungo la provinciale per molte ore chiusa al traffico, anche la Polizia Locale di Farigliano e i Carabinieri delle Stazioni di Carrù e Dogliani.

Il sindaco Ivano Airaldi, presente tra i soccorritori, ha espresso il cordoglio suo e del paese: "Ci stringiamo alla famiglia per la grave perdita. Luciano era persona stimata e benvoluta da tutti, che nel silenzio e nell’operosità ha cresciuto da solo i propri ragazzi dopo la prematura perdita della moglie, riuscendo a prodigarsi per aiutare il suo prossimo in tantissime occasioni".