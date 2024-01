Nuovo ospedale di Cuneo, giornata cruciale: la INC SpA oggi risponderà alle osservazioni dell'advisor

L'iter per il nuovo ospedale di Cuneo procede e sarà probabilmente convocata nel giro di qualche settimana la tanto attesa Conferenza preliminare dei servizi. Se non ci fossero state le dimissioni dell'ex direttore generale Elide Azzan, quella conferenza si sarebbe dovuta svolgere a maggio 2023. Purtroppo le cose si sono complicate e la conferenza sarà probabilmente convocata attorno alla metà di febbraio 2024.

Sempre che l'azienda INC spa di Torino non rinunci alla sua proposta. Cosa, comunque, improbabile.

L'ex commissario e neo direttore generale Livio Tranchida, nei giorni scorsi, ha incontrato, assieme all'advisor Università di Bocconi di Milano, proprio la INC spa, per sottoporle le osservazioni e i suggerimenti emersi, in seguito all'approfondita analisi dell'advisor, su alcuni aspetti economico-finanziari della proposta di PPP, il partenariato pubblico-privato per l’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo.

La risposta della INC sull'accoglimento delle osservazioni dell'advisor e, quindi, sulla disponibilità ad adeguare il PEF (piano economico finanziario), potrebbe arrivare già in giornata. Disponibilità che non dovrebbe venire meno, ma si attende di vedere espresso nero su bianco il sì del colosso delle infrastrutture della famiglia Dogliani.

Il direttore Tranchida al momento non si sbilancia e non rilascia dichiarazioni, ma il clima sembra di fiducia.