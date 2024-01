Lutto per la morte di Roberto Biella: nella sua autoscuola hanno imparato a guidare tantissimi saluzzesi

Cordoglio per la morte di Roberto Biella, personaggio molto conosciuto a Saluzzo, per l’omonima autoscuola in cui hanno imparato a guidare generazioni di saluzzesi. Classe 1943, era malato da tempo.

L’autoscuola con sede a Saluzzo in corso Roma e a Verzuolo, attualmente in società con l’autoscuola Valinotti, era stata fondata dal padre Paolo, che appassionato di motori fu uno dei primi, a Torino, a diventare “istruttore di guida” e vestì negli anni 1930 i panni di “chauffeur” al servizio dell'attrice Francesca Bertini, diva del momento, nel film “Addio Giovinezza”.

Con una Fiat 514, il giovane Paolo, pioniere delle autoscuole della provincia di Cuneo, iniziò la sua carriera. A Saluzzo impiantò l’attività sotto i portici di Via Piave, vicino all’ospedale e in seguito la trasferì in corso Roma 24.

Continuando il mestiere del padre, Roberto si impratichì al volante delle auto e divenne istruttore e insegnante, come la sorella Vera, mentre la secondogenita Bruna affiancò la madre nel lavoro impiegatizio ed espletamento delle varie pratiche.

Roberto Biella che nel 2020 aveva festeggiato i 50 anni di nozze con Eliana Romano, lascia i tre figli Massimiliano, Alessandro e Paolo che continuano l’attività di formazione nell’autoscuola.

Era appassionato di teatro e uomo di cultura.

Non ancora comunicata la data del funerale.