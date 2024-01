Cuneo: ecco quante escort ci sono in provincia

Cuneo è tra le province del Piemonte con maggior presenza di escort rispetto al numero di abitanti. Si tratta infatti di quasi 2 escort ogni 1000 abitanti, esattamente una media di 1,92 (Torino ha una media di 1,53). Questo è quello che risulta secondo il report annuale 2023 sul settore del sesso a pagamento rilasciato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, contestualmente alla pubblicazione della classifica delle migliori escort d’Italia, attraverso un video evento condotto dal cabarettista Beppe Braida e dalla showgirl Barbara Morris.

Attualmente nella classifica delle migliori d’Italia non ci sono escort di Cuneo, ma il portale avverte: le escort spesso non hanno una città stanziale, perché si spostano in tutta Italia, organizzando veri e propri tour. Escort Advisor dice di confermare questa tendenza attraverso i profili delle escort iscritte e l’indicizzazione dei numeri di telefono pubblicati sui principali siti di settore. E a quanto pare le recensioni degli utenti lo provano.

Se andiamo a visitare la pagina della provincia di Cuneo sul portale e leggiamo le recensioni delle prime due escort, ci rendiamo conto che è proprio così: tra Como, Rimini, Parma, Forlì e Varese, è evidente che entrambe si spostino continuamente, senza rimanere fisse in una provincia. Scorrendo tra le pagine del sito, si può notare che viaggiare è un’attitudine di quasi tutte le professioniste.

E per quanto riguarda gli utenti invece? Il numero di utenti rispetto al numero di abitanti maschi della provincia di Cuneo è del 9%. Le recensioni scritte invece sono 2,77 ogni 1000 abitanti.

La media di utenti unici in tutta Italia che visitano il sito mensilmente è di 5 milioni e solo in un anno si sono registrati 183.456 nuovi utenti. Le visualizzazioni di profili di escort sono state 439.063.961, il 20% in più rispetto al 2022. Le visite in generale al sito sono aumentate del 21% per un totale di 114.343.278. Le recensioni ricevute sono state 142.718.

L’8 febbraio 2024 saranno passati esattamente 10 anni dalla nascita del sito. Per l’occasione, sono stati consegnati dei premi speciali a personalità che si sono distinte nella comunicazione e riconoscimento del settore, come l’avvocata Giulia Crivellini o il giornalista Giuseppe Cruciani, che commenta così: «Escort Advisor ha fatto un lavoro straordinario: grazie alla trasparenza dei giudizi, anche severi, nei confronti di chi fa questo mestiere, aiuta le stesse operatrici del settore anche a essere un po' più protette».

Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor, spiega: «Ogni anno stiliamo la classifica delle migliori escort d’Italia attraverso le recensioni degli utenti per sottolineare l’impegno, la professionalità e la dedizione che hanno in questo lavoro. Le escort sanno essere delle vere e proprie imprenditrici che curano il loro profilo pubblicitario, perché si vogliono identificare come professioniste, come confermano le recensioni che ricevono». Morra conclude: «Nel momento in cui pensi che questo settore abbia diritto di stare alla luce del sole come tutti gli altri, è naturale essere il faro che lo illumina e lo rende più trasparente, questa prospettiva lo fa diventare per noi non solo un business ma una rivoluzione culturale».