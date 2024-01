Il Carlevé di Mondovì scalda i motori: il 3 febbraio la consegna delle chiavi, poi un'anteprima a Mondovicino

È tutto pronto a Mondovì per una grande edizione del tradizionale carnevale locale. Il Carlevé 'd Mondvì – quest'anno organizzato dalla nuova Associazione Famija Monregaleisa 1949 – si presenta ai nastri di partenza con un programma ricco come non mai: sfilate, gruppi colorati, grandi carri, ma non solo, come sempre una grande attenzione ai bambini, alle famiglie, al sociale, con preziosi eventi collaterali. Da alcuni giorni è online il nuovo sito dell'evento – www.carnevalemondovi.it – dove è possibile consultare l'intero programma della manifestazione, che prende ufficialmente il via sabato 3 febbraio 2024 (coinvolgendo entrambi i centri storici della città di Mondovì, Breo e Piazza) con la presentazione della nuova Béla Monregaleisa e la consegna delle chiavi a sua maestà il Moro, e si concluderà ai primi di marzo con una doppia data (Mondovì e Cuneo) dell'evento benefico “Un sorriso per Giorgia”. «Il clou del nostro Carlevé – evidenzia Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949 – sarà come da tradizione rappresentato dalle sfilate: la prima è in programma per domenica 11 febbraio, e sarà più una “passeggiata”, una grande festa nel Centro storico cittadino, con protagonisti i gruppi mascherati che animeranno il rione di Breo per tutto il pomeriggio assieme alle famiglie e ai bambini. La seconda, in calendario per la domenica 25 febbraio, sarà quella invece più “tradizionale”, con protagonisti carri e gruppi. Nei prossimi giorni sveleremo tutti i dettagli». L'anteprima del Carlevé si avrà sabato 3 e domenica 4 febbraio presso il parco commerciale Mondovicino, alle porte di Mondovì: in particolare la domenica, con l'allestimento dell' “Harry Magic Tour” - dieci posizioni a tema Harry Potter, tra pozioni, incantesimi, lezioni di scacchi magici, quidditch... e tanto altro – e con la presenza della Corte del Moro per tutto il pomeriggio, accompagnata dal GigaMoro gonfiabile che farà bella mostra di sé già dal sabato, si inizierà sin da subito a respirare la classica, colorata e travolgente atmosfera di carnevale.

Il Moro e la sua corte sono già in piena attività da diversi giorni: dopo una bella suggestiva partecipazione al tradizionale carnevale di Varallo, domenica 21 gennaio è il momento di rinnovare l'amichevole collaborazione con Savona, mentre domenica 28 gennaio sarà la volta del Raduno delle maschere italiane a Loano: «Si tratta di preziosi momenti per rinsaldare amicizie – evidenzia ancora Andrea Tonello -, ma soprattutto per portare in giro per l'Italia il nome del Carlevé 'd Mondvì. A tal proposito, il direttivo di Famija Monregaleisa 1949 è al lavoro per arrivare con il nostro carnevale... fino oltralpe!».