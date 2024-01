Regionali, ancora un rinvio tra PD e 5 Stelle: "Divergenze su alcuni temi come la sanità"

Non è bastato un terzo incontro al Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per trovare l'intesa in vista delle elezioni regionali, in programma per il Piemonte il prossimo giugno. Dopo il nulla di fatto di ieri dopo quasi 4 ore di discussione, che lasciava già presagire scenari complicati se non addirittura impossibili, le due delegazioni si sono date appuntamento a martedì mattina per cercare di giungere al tanto sospirato accordo.

L'incontro si è svolto, ancora una volta, alla Fondazione Amendola di via Tollegno, nel quartiere Barriera di Milano. Per il Partito Democratico hanno partecipato la presidente regionale Nadia Conticelli, il segretario Domenico Rossi, il capogruppo in Consiglio Regionale Raffaele Gallo, il responsabile del tavolo del programma Daniele Viotti e il responsabile nazionale degli enti locali Davide Baruffi; per il Movimento, invece, i parlamentari Chiara Appendino e Antonino Iaria, la capogruppo in Regione Sarah Disabato e il consigliere regionale Ivano Martinetti.

"Nonostante alcune convergenze, trovate su temi come l'ambiente, diritto allo studio e il trasporto pubblico locale, restano le distanze politiche in particolare sulla sanità" affermano in chiusura Rossi e Disabato.