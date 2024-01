Temperature alte e vento caldo in montagna: sulle piste resiste solo la neve artificiale

"Siamo ad agosto!": è la battuta con cui Fulvio Dalmasso, direttore della LIFT, società che gestisce le piste della Riserva Bianca a Limone Piemonte, commenta le previsioni dei prossimi giorni, con le temperature che supereranno i 15 gradi, in particolare mercoledì. Arpa Piemonte prevede lo zero termico, in quella giornata, attorno ai 4.000 metri.

Con quali contraccolpi sulle piste e sulla neve? Pochi, se questo caldo durerà solo qualche giorno, come previsto.

"Abbiamo sparato tanto nei giorni scorsi, con le temperature molto basse. Questo dovrebbe consentirci, con l'inspessimento del manto nevoso, di resistere a questi giorni di alte temperature. Se questa situazione dovesse protrarsi, sarebbe decisamente complicato, ma siamo fiduciosi", commenta Dalmasso, evidenziando come la stagione sia stata condizionata dalla mancanza di neve nelle vacanze di Natale e che ci sia stata una buona ripresa grazie alle basse temperature delle scorse settimane.

Neve ce n'è poca sulle piste di Limone, ma dove è stato creato uno spessore di neve artificiale, si scia. La neve artificiale si scioglie più lentamente di quella naturale, tanto da durare, a parità di condizioni, cinque settimane in più. "Abbiamo quasi tutti gli impianti aperti; cerchiamo di passare questa fase di caldo con la neve sparata, ma se il caldo dovesse continuare non ci resterebbe che arrenderci", conclude.

Pacatamente ottimista Roberto Gosso, presidente di Cuneo Neve, marchio di Confindustria che riunisce tutte le società di gestione impianti. Gosso gestisce quelli di Entracque. "Si scia sulla neve sparata. Quella non si muove. Due o tre giorni di caldo li reggiamo. Ma è evidente che sopravvive solo chi ha gli impianti di innevamento. Senza acqua e innevamento artificiale si chiude".