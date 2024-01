Racconigi, ampia partecipazione all'evento di Gioventù Nazionale

In una sala gremita di persone, si è tenuto il primo evento di una serie d’incontri dedicati ai giovani e organizzati da Gioventù Nazionale provincia Cuneo. Alla presenza di autorità e ospiti, a cominciare dal sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il quale in un sentito discorso ha ripercorso la storia del Partito nella Città e nella Provincia, ponendo particolare enfasi sul ruolo avuto dai giovani ieri, e sull’importanza che quest’ultimi hanno ed avranno ancora oggi e domani. Presenti ed intervenuti alla serata anche il presidente provinciale di FdI William Casoni, la vice Presidente della Commissione Difesa della Camera On. Monica Ciaburro in video collegamento da Roma ed il Capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni.

Il coordinatore provinciale di GN Cuneo, l’Assessore di Marene Alberto Deninotti, si dice “profondamente soddisfatto della riuscita di una serata dedicata ai giovani e del loro operato nelle amministrazioni”, proseguendo poi nell’affermare che: “questa sera abbiamo iniziato un confronto che è partito da Racconigi e proseguirà in tutte le sette sorelle della provincia. È stato un dibattito stimolante, ricco di spunti e idee che possono giovare a tutti coloro che vorranno candidarsi alle prossime elezioni amministrative, dando alla loro politica un approccio sempre basato sul buon senso. Auguro poi un buon lavoro al coordinatore racconigese Giosuè Annibale ed a tutto il gruppo!”