Saluzzese, unico bacino territoriale piemontese senza collegamento ferroviario

Dall'Associazione Area Vasta riceviamo e pubblichiamo:

Il problema dell’isolamento infrastrutturale e della mancanza di collegamenti ferroviari va affrontato in termini strutturali e sostenibili nel lungo termine. Facendo una semplice analisi geografica emerge chiaramente come il Saluzzese (80/90 mila residenti circa come area di gravitazione) sia oggi l’unico bacino territoriale dell’intero Piemonte occidentale a non avere un minimo collegamento ferroviario.

Se poi analizziamo un altro elemento di dettaglio vediamo come Saluzzo sia l’unico centro di riferimento territoriale nel raggio di 60 km. da Torino a non avere collegamenti diretti con il centro del Piemonte.

Tutti hanno addirittura un collegamento diretto: Alba e Bra con l’SFM, Savigliano e Fossano con l’SFM e con i regionali; Mondovì e Cuneo (oltre i 60 km.) con i regionali, Pinerolo con l’SFM, Susa con l’SFM e i regionali e via via dicendo potremmo fare diversi altri esempi. Per questa ragione occorre oggi lavorare a soluzioni strutturali che possano nel medio e lungo termine dare una svolta ai collegamenti di tutto il bacino saluzzese con il centro del Piemonte.

La semplice riattivazione del collegamento locale Saluzzo-Savigliano o Cuneo-Saluzzo-Savigliano, se scollegata da una valutazione più ampia delle esigenze di collegamento con l’asse centrale regionale, rischia di essere una risposta parziale e non rispondente pienamente ai bisogni del territorio.

Recentemente l’associazione AREA VASTA ha raccolto istanze e fabbisogni provenienti da attori socio-economici del territorio e da parte della cittadinanza e ora, facendosi portavoce di questi, intende presentare nelle prossime settimane all’opinione pubblica, alle istituzioni regionali e locali alcune proposte concrete.

L’associazione, inoltre resta aperta ad ulteriori contributi propedeutici che possono essere inviati all’ indirizzo email associazioneareavasta@gmail.com oppure contattando telefonicamente (o via whatsapp) l’associazione al numero di telefono 338 6339036.