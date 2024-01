"Un carcere più umano": se ne discute ad Alba con il garante regionale dei detenuti

Un'occasione di riflessione, di approfondimento e di confronto su un tema di stretta attualità, come quello dei detenuti e della situazione delle strutture penitenziarie: si intitola "Senza sbarre, guida per un carcere più umano", l'evento organizzato dall'associazione albese In.differenti per venerdì 26 gennaio, alle ore 21 presso la sala Riolfo del comune di Alba.

Relatori saranno Giorgio Leggieri, direttore della casa di reclusione di Milano Bollate, e Bruno Mellano, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.



La serata, gratuita e ad accesso libero, è organizzata in collaborazione con l'associazione Arcobaleno, la fondazione Ugo Cerrato, con la partecipazione della Cooperativa Libraria "La Torre".