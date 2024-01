Maxi invaso di Serra degli Ulivi, il Consorzio Pesio: "Mondovì ci sostiene, l'opera non diventi oggetto di sterili polemiche elettorali"

È stato consegnato lo scorso dicembre il primo lotto per la realizzazione del maxi invaso di Serra degli Ulivi, che coinvolgerà in primis i comuni di Pianfei, Villanova Mondovì e Chiusa di Pesio e, mentre l'iter per la realizzazione dell'opera, attesa da oltre un decennio prosegue, il progetto rischia di finire al centro della bagarre elettorale.

In merito alla nota, diffusa da Fratelli d'Italia, relativa alla consegna del dossier per la realizzazione dell'invaso (leggi qui) al Sottosegretario all'Agricoltura Senatore La Pietra e alle dichiarazioni del consigliere Rocco Pulitanò, interviene il Consorzio Pesio, attraverso una nota del presidente Ezio Alessandro, che evidenzia: "Desideriamo evidenziare, per correttezza nei confronti dei lettori , che il Comune di Mondovì sostiene l'opera ed ha stanziato le risorse utili per l’integrazione del finanziamento della regione Piemonte, per la progettazione esecutiva della condotta di derivazione dal torrente Ellero che sarà ultimata entro il mese di giugno.

La posizione assunta dall'attuale Amministrazione di Mondovì è di totale sostegno al lavoro svolto negli anni dal consorzio con le amministrazioni comunali di Chiusa di Pesio, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì.

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, anche come Presidente della Provincia di Cuneo ed insieme ai colleghi dei Comuni coinvolti, ha lavorato e lavora al nostro fianco per raggiungere l'obbiettivo di vedere realizzata questa fondamentale opera.

Siamo certi che questo lavoro continuerà e non correrà il rischio di essere coinvolto in sterili polemiche elettorali."

Il Comune di Mondovì, come illustrato nel corso del consiglio comunale di fine luglio 2023, si è impegnato a sostenere anche economicamente l'opera, ritenendola prioritaria per il Monregalese.

Il primo lotto dei lavori è stato affidato, lo scorso dicembre, al raggruppamento temporaneo di impresa di Preve Costruzioni, Giuggia, Saisef e Somoter) e si propone di collegare località Gambarello di Chiusa di Pesio e il territorio di Pianfei realizzando una derivazione del torrente Pesio e una condotta di adduzione dell’acqua capace di coinvolgere 600.000 metri cubi d’acqua: l’obiettivo, mantenere l’invaso del lago di Pianfei semi pieno e ridistribuire l’acqua restante ai consorzi presenti tra i due comuni.

Il cronoprogramma prevedere la chiusura del cantiere e la consegna del primo lotto entro il 31 marzo 2026.