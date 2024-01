A Savigliano concerto solidale dedicato a Fabrizio De Andrè, per dare supporto alle iniziative dell’Airone

“Carlo Martello e altre storie. Omaggio a Fabrizio De André” è il titolo della spettacolo musicale organizzato dall'associazione di genitori L’Airone Odv di Manta, in collaborazione con la compagnia “Teatro prosa Saluzzo”, in programma sabato 27 gennaio alle 21 al cinema Aurora di Savigliano (in via Giuseppe Ghione 10).

Parte dell’incasso verrà devoluto a sostegno dell’associazione, in particolar modo al progetto di accompagnamento in soluzioni abitative ed alla vita indipendente di giovani adulti con disabilità intellettiva.

L'Airone è un'associazione di genitori, nata nel 1999 a Manta. In 20 anni ha raggiunto molti traguardi declinando le proprie attività in azioni concrete a favore di molte famiglie, con bambini e ragazzi anche affetti da disabilità intellettiva.

Il Teatro Prosa Saluzzo torna sulle scene con uno spettacolo dedicato ad uno dei cantautori italiani più amati.

La figura di Fabrizio De André ha segnato la canzone d’autore a partire dagli anni ‘60 con la sua cifra personalissima fatta di malinconia, impegno, capacità di cogliere gli aspetti insieme più nobili e più bassi dell’agire umano.

Nei suoi testi si rincorrono banditi, giudici, fanciulle tenere e prostitute navigate, poeti e assassini, sullo sfondo ora di un Medioevo fantastico, ora di una Genova colta nella sua “miseria e nobiltà”.

Lo spettacolo che ripropone le più famosi canzoni del cantautore genovese viene inframmezzato da parti recitate che evocano la sua vita proponendo un incontro con la musica e la personalità di “Faber”, che ha saputo cogliere con lucidità struggente quanto la vita sia una continua alternanza di comico e tragico, con capacità di comprendere e senza mai giudicare.

L’associazione L’Airone desidera ringraziare gli sponsor dell’evento: Unipolsai assicurazioni Cristiano Mellano, Vineria “Il Roma” e la Piccola bottega Floreale.

I biglietti d’ingresso si possono acquistare alla Piccola Bottega Floreale in coro Roma 25 a Savigliano.

Info ai numeri: 335-260050 oppure Franco 331-3643892