Serra degli Ulivi, il consigliere Pulitanò replica al Consorzio Pesio: "Le nostre non sono sterili polemiche elettorali, ma un reale impegno a favore del territorio"

Non ci sta il consigliere Rocco Pulitanò (FdI) sul "caso" Serra degli Ulivi e replica alla nota dal Consorzio irriguo Pesio diffusa nella giornata di ieri (leggi qui).

"Prendo atto con piacere che Luca Robaldo, dalla dichiarazione del presidente del Consorzio Brobbio Pesio Ezio Alessandro Filippi persona che stimo per il suo impegno e dedizione al ruolo che riveste, abbia sentito la necessità di ribadire che attualmente è a favore dell’invaso tanto in veste di sindaco di Mondovì quanto di presidente della Provincia di Cuneo. - scrive Pulitanò - "Non può che farci piacere che abbia cambiato idea sull’utilità e importanza dell’opera, convergendo così sulle nostre posizioni. Resta però agli atti che così non era quando, 11 agosto 2022, fece bocciare l’ordine del giorno presentato da me e dagli altri due esponenti del centrodestra in Consiglio Comunale Enrico Rosso e Mauro Gasco."

Ha poi quasi del paradossale che questa rivendicazione arrivi proprio nel giorno in cui abbiamo su indicazione dello stesso presidente, consegnato al sottosegretario del Governo Meloni il dossier sull’opera, con l’invito a individuare le risorse necessarie al completamento della progettazione che è proprio l’azione politica che chiedevamo attraverso il nostro ordine del giorno e che la maggioranza di Robaldo aveva respinto. Ribadisco che non mancherà il nostro apporto al consorzio e ai sindaci dei comuni di Pianfei, Villanova Mondovì e Chiusa Pesio a tutti i livelli istituzionale affinchè venga realizzato il progetto e le nostre non sono sterili polemiche elettorali, ma un reale impegno a favore del territorio".

Per dovere di cronaca ricordiamo che, nella seduta di consiglio richiamata da Pulitanò, il gruppo di minoranza del centrodestra aveva presentato un ordine del giorno per impegnare l'amministrazione a 'sollecitare il Governo nazionale a reperire fondi' per il maxi invaso; in tale occasione l'ordine venne respinto (con votazione contraria della maggioranza e astensione del consigliere del centrosinistra Enrico Ferreri), ma non per mancanza volontà a sostenere il progetto, ritenuto da tutti importante; come sottolineato dal consigliere di maggioranza Roberto Ganzinelli in sede di consiglio - la proposta non venne accolta per la forma in cui era stata redatta e presentata, senza condivisione con i capi gruppo: "Dubbi sul metodo - aveva detto Ganzinelli - Sarebbe stato meglio una concertazione, che però non vi è stata, proposto in questi termini, generici e demagogici, diventa mera propaganda politica".