Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lagnasco: ecco i nuovi baby consiglieri

Si è insediato a Lagnasco il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ccr) con l’entrata di alcuni nuovi consiglieri, in sostituzione dei precedenti che hanno superato i limiti di età.

Al Ccr possono partecipare ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, risulta quindi parziale il rinnovo, proprio perché è associato alla rotazione annuale, per ragioni anagrafiche, unita al rinnovo biennale dei consiglieri.

Al suo secondo mandato permane il baby sindaco Filippo Dal Cappello affiancato dalla nuova vice Annalisa Gonella, con loro collaborano i consiglieri più piccoli, in rappresentanza della quarta primaria, Enrico Dalmazzo e Maddalena Di Vico, cambio in quinta, con Federica Fusero che assume l’incarico di consigliera lasciando quello di segretaria e nuova entrata, anche in prima media con Celeste di Vico.

Sostituiscono Joseph Astesano e Anxhelo Preci (che hanno dovuto uscire per limiti d’età), Camilla Gastaldi e Chiara Giacosa.

Secondo il regolamento, ogni anno i ragazzi di quarta della scuola primaria, grazie alla collaborazione delle insegnanti, eleggono in classe i propri due rappresentanti che sostituiscono coloro che hanno finito la terza media. Trattandosi di un incarico biennale, al rinnovo anche la prima e la terza della secondaria di primo grado, con un totale di quattro neo consiglieri, ed una nuova segretaria.

Il Ccr 2024 è formato dal sindaco Filippo Dal Cappello con la nuova vice Annalisa Gonella, Marianna Ponzio, Gabriele Fina, Simone Sacchetto, Pietro Pautasso, Celeste Di Vico, Anna Pairasso, Federica Fusero, Enrico Dalmazzo e Maddalena Di Vico. La nuova segretaria è Marta Bruna.

Nel corso della prima riunione, alla quale hanno preso parte la coordinatrice Marta Mondino e dall’assessore Raffaele Bertola, è emersa l'idea di istituire un "parco giochi diffuso” con attrezzature posate a livello del suolo nel cortile della scuola, e si sta valutando di realizzare nuove iniziative in concomitanza degli eventi di Fruttinfiore, la manifestazione dedicata alla produzione frutticola del territorio che si terrà a Lagnasco dal 5 al 7 aprile.