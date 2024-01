Investitura domani, venerdì 26 gennaio, delle maschere di Manta

La Pro loco di Manta ha comunicato i nomi del gruppo mascherato che rappresentano il paese i cui protagonisti riceveranno l’investitura ufficiale, domani venerdì 26 gennaio, durante la ‘Cena del Carlevè’, prevista alle 20, negli impianti sportivi di via Gerbola, alla quale seguirà la serata danzante.

Le visite iniziano già in mattinata. Dopo la colazione con le maschere, prevista alle 8,30, il gruppo incontrerà in Municipio il sindaco Paolo Vulcano e la Giunta, alle 9, per una sorta di ‘prima investitura’.

Si proseguirà con le consuete visite alle scuole elementari, alle medie, all’asilo e nel pomeriggio alla casa di riposo Maero.

Seguirà la visita di venerdì 9 febbraio all’oratorio dove incontreranno i bambini della scuola primaria e sabato 10 il gruppo mascherato sarà atteso dai ragazzi che frequentano le medie

In programma anche la partecipazione alle ‘Gran baldorie’ dei paesi circostanti e al Carnevale di Saluzzo, domenica 4 febbraio.

“Siamo molto contenti come Pro loco – afferma la presidente Beatrice Sacchi - che anche quest’anno si sia creato di nuovo un bel gruppo di maschere. Sono tutti giovani di mantesi, pronti a portare allegria e gioia nel nostro paese e nel circondario”.

Le due figure principali sono: Leonin nome che si riconduce a San Leone Magno, patrono di Manta, mentre la figura femminile Ciutina, l’abbreviazione in piemontese di ‘Lucetta’ nome comune fra le ragazze dell’epoca.

A vestire i panno di Leonin è Andrea Bellino, Ciutina è Giorgia Griotti, la Damigella è Monica Mellano, la Paisana è Stefania Rolando, i Paesani sono Giacomo Satto, Giovanni Valluzzo, Simone Ramaglia, Pietro Galliano.