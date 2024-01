Broker assicurativa a processo a Cuneo, Facile.it: "Noi estranei ai fatti"

Gentile redazione

vi scriviamo in merito al vostro articolo intitolato “Cuneese truffata da una sedicente broker assicurativa: assolta l'unica imputata” pubblicato il 23 gennaio 2024 (https://www.targatocn.it/2024/01/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/raggirata-da-una-sedicente-broker-assicurativa-assolta-lunica-imputata-per-una-truffa-online.html).

A questo proposito teniamo a precisare che la truffa di cui si parla nell’articolo non ha nulla a che fare con il nostro sito www.facile.it; i dati degli utenti vengono raccolti e trattati da Facile.it nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e protezione dei dati personali e unicamente attraverso personale qualificato. Abbiamo da sempre adottato, ed affinato, idonee misure di sicurezza volte a garantire la massima riservatezza dei dati trattati e tutti i processi interni vengono sottoposti periodicamente a controlli e test sulla sicurezza e sulla solidità delle strutture e degli strumenti utilizzati per l'erogazione dei servizi e per il trattamento dei dati dei clienti. Facile.it, quindi, non solo rappresenta una piattaforma sicura per le attività di confronto e acquisto dei prodotti da noi trattati, ma da anni si impegna per la sicurezza dei propri utenti e per diffondere una corretta consapevolezza dell’uso del web affinché si possano godere appieno i vantaggi senza incorrere in rischi.

Vi invitiamo, a dimostrazione di ciò, a prendere visione dello spazio sicurezza creato da Facile.it: https://www.facile.it/spazio-sicurezza.html

Come spiegato nello Spazio Sicurezza, le truffe online in campo assicurativo passano sempre più frequentemente attraverso siti fake (non riconducibili a intermediari assicurativi o compagnie reali) che ingannano gli utenti spacciandosi per operatori regolarmente iscritti presso l’Istituto di Vigilanza, o manifestando collegamenti con soggetti autorizzati. Per evitare di cadere in truffe, quindi, è fondamentale verificare l’autenticità dei siti su cui navighiamo e rilasciamo dati, prestando particolare attenzione, ad esempio, a tutti quegli elementi informativi che, per legge, devono essere pubblicati online dagli operatori autorizzati del settore assicurativo. Altrettanto importante è utilizzare solo ed esclusivamente i canali ufficiali di comunicazione che, nel nostro caso, non includono numerazioni mobili o app di messaggistica come WhatsApp.

Nella speranza venga data comunicazione dell’estraneità di Facile.it rispetto all’accaduto, restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza di approfondimento e ringraziamo per la cortese collaborazione.