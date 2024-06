Elezioni amministrative: in Granda tutti i Comuni con lista unica hanno raggiunto il quorum

Si chiuderanno alle 23 i seggi per le votazioni Europee, Regionali e Comunali. Queste ultime interessano 171 i Comuni della provincia, chiamati al rinnovo dell'Amministrazione comunale.

In molti paesi è stata presentata un'unica lista. In questi casi la sfida per i candidati è stato il raggiungimento del quorum, ribassato al 40%, quota necessaria al fine di scongiurare il commissariamento.

Alle 19 di oggi l'affluenza alle urne conferma il raggiungimento del quorum in tutti i Comuni della Granda dove è stata presentata un'unica lista. Ecco la panoramica dei candidati che si apprestano ad assumere la carica di sindaco con l'affluenza alle ore 19. Per l'ufficialità si dovrà comunque attendere lo spoglio.

Fossanese

A Cervere Corrado Marchisio (uscente) 57,95%

A Genola Flavio Gastaldi (uscente) 57,47%

A Montanera Tommaso Masera (uscente) 60,19%



Valle Maira



A Cartignano Francesco Cioffi (uscente) 60,15%

A Celle Macra Michelangelo Ghio (uscente) 72,97%

A Macra Michele Fortunato 62,86%

Le valli cuneesi

A Beinette Lorenzo Busciglio (uscente) 50,95%

a Gaiola Paolo Bottero (uscente) 65,32%

a Margarita Michele Alberti (uscente) 59,08%

a Pietraporzio Sabrina Rocchia (uscente) 69,23%

a Robilante Enrica Giraudo 57,90%

a Roccasparvera Manuel Guerra (uscente) 50,26%

A Busca una sola lista civica per Ezio Donadio, 60,31%

Langa monregalese



A Farigliano Ivano Airaldi (sindaco uscente) 56,11%

A Belvedere Langhe Biagina Cartosio (uscente) 52,54%



Langhe e Roero

A Baldissero d'Alba il sindaco uscente Michele Lusso 55,74%

A Barolo Fulvio Mazzocchi 76,62%

A Bosia l'uscente Ettore Secco 57,82%

A Castagnito il vicesindaco uscente Giulio Cortese 58,51%

A Castellinaldo d'Alba Enrico Marsaglia 64,61%

A Castiglione Falletto Piero Eirale 64,63%

A Corneliano d'Alba l'uscente Alessandra Balbo 58,45%

A Guarene Simone Manzone (uscente) 64,08%

A Monforte d’Alba Livio Genesio (uscente) 59,89%

A Montelupo Albese Mario Romanelli 60,93%

A Monticello d'Alba Andrea Luigi Lanzone 56,42%

A Novello Marco Pallar 67,88%

A Piobesi d'Alba Mauro Prino (uscente) 65,50%

A Priocca Enrica Ponte 59,24%

A Rodello Franco Aledda (uscente) 63,17%

A Sinio Enzo Capra 64,54%