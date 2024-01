A Magliano Alfieri un 2023 ricco di eventi, progetti ed investimenti

Magliano Alfieri è paese di tante iniziative culturali legate alla musica, alla letteratura, al teatro, alla gastronomia e alla valorizzazione del territorio.

Il Magliano Alfieri Classic Festival e la rassegna 'Luglio nel Parco Alfieri - Parole e Musica', giunta alla decima edizione, in estate. L’evento di Declinazioni dell’anima, la rinnovata Festa di San Maurizio, quella dello Zafferano, la rassegna letteraria e teatrale 'Se una sera d’inverno', la tappa dei 'Notturni delle Rocche', senza contare le tante serate con concerti o eventi legati alla gastronomia, alle esibizioni della banda musicale, alle ricorrenze civili e religiose e ai recenti mercatini natalizi.

C’è però anche molto altro, la gestione degli edifici pubblici, delle scuole, dei trasporti, dei servizi essenziali, delle manutenzioni ordinarie. Ne abbiamo parlato con la sindaca Giacomina Pellerino che ci ha gentilmente fatto una sintesi del 2023 proprio riguardo gli interventi comunali sul territorio:

“Intanto posso dire che sono molto soddisfatta perché abbiamo messo le basi per il miglioramento di servizi importanti per la nostra comunità. - spiega la prima cittadina - "Nel corso del 2023 sono stati affidati alla SAM Spa i lavori di riduzione del rischio idrologico relativi al versante collinare Sant’Antonio/Cornale per un importo di Euro 990mila, iva compresa. Sono poi stati affidati alla ditta Colombano srl i lavori di ampliamento del nuovo cimitero comunale per un importo complessivo di 360mila euro iva compresa.

Il progetto predisposto dal Comune per la riqualificazione degli impianti sportivi è risultato vincitore del relativo bando. Prevede la costruzione di due impianti per il gioco del Padel di cui uno coperto. L’importo di tali opere è pari a 320mila euro di cui 250mila euro finanziati a fondo perduto dalla Regione Piemonte e 70mila dal bilancio comunale.

È in corso di predisposizione il progetto denominato 'Luoghi di Vittorio Alfieri, Valorizzazione servizio del turismo e della filiera agricola maglianese' per l’importo complessivo di 880.000 euro di cui 800mila finanziati a fondo perduto dalla Regione Piemonte con fondi europei e 80mila a carico del bilancio comunale. I lavori partiranno non prima del 2025.

Al fine di rendere l’edificio della scuola dell’infanzia a consumo energetico quasi zero, il GSE finanzierà lavori di efficientamento energetico dell’edificio per un importo di euro 420mila euro. I lavori avranno luogo nell’estate del 2024”.

“Abbiamo davvero programmato molto per il futuro di Magliano Alfieri. - conclude la sindaca - "La prossima amministrazione avrà molto lavoro da fare e potrà puntare su obiettivi fattibili e utili per il paese”.