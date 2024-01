Al via "Cattura l'Essenza di Costigliole" di Saluzzo

Da un'iniziativa della Pro Loco di Costigliole Saluzzo la comunità è invitata a partecipare alla raccolta fotografica "Cattura l'Essenza di Costigliole", una straordinaria opportunità per contribuire alla selezione dell'immagine destinata ad apparire sulle tessere dei soci per l'anno in corso.

Come Partecipare:

1) Scatta la tua foto migliore o selezionala dagli archivi, che rappresenti la bellezza, la storia, la cultura o qualsiasi altro aspetto unico di Costigliole Saluzzo.

2) Inserisci i tuoi dati e carica la foto tramite il seguente link: https://forms.gle/DWBeSaWQLxTL3acS6

Nota Importante:

Per una migliore resa grafica, si suggerisce l'invio di foto in formato verticale o comunque quelle dalle quali sia possibile estrapolare dettagli verticali.

Il Segretario della Pro Loco, Luigi Molinengo, ha commentato l'idea della raccolta fotografica, dichiarando: "L'idea della raccolta fotografica nasce in vista della campagna di tesseramento che avvieremo nella seconda metà di febbraio. Dopo diversi anni in cui il cambiamento principale sulle tessere del socio riguardava sostanzialmente solo l'anno, abbiamo deciso di ravvivare questo processo in modo divertente e coinvolgente: desideriamo che sia la nostra comunità a suggerirci cosa pensano rappresenti al meglio Costigliole Saluzzo."

La foto selezionata diventerà l'immagine ufficiale sulle tessere dei soci per l'anno 2024.

Scadenza:

La raccolta fotografica rimarrà aperta fino al 11 febbraio, dopodiché verrà scelta una foto tra le partecipanti.

Non perdete tempo! Iniziate a immortalare gli angoli più suggestivi di Costigliole Saluzzo o esplorate i vostri archivi fotografici! Siamo entusiasti di scoprire la creatività della nostra comunità e di arricchire le tessere dei soci di quest'anno con il vostro tocco personale. Condividete la vostra visione unica di Costigliole Saluzzo e unitevi a noi nell'arricchire il patrimonio visivo del nostro amato paese!