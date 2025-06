Clavesana: consegnati i diplomi Fipsas a 30 giovani pescatori

Giornata di “ripasso” ma soprattutto di divertimento per la trentina di bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, che hanno concluso il corso di Pesca Sportiva e tutela degli Ambienti Acquatici, organizzati dalla Fipsas -Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee sezione di Cuneo – con la preziosa collaborazione della società pesca sportiva di Clavesana e del Comune, che si è svolto presso il lago Smeraldo.

A tutti i partecipanti è stato consegnato il diploma di fine corso, dagli istruttori Paolo Porrata e Ferruccio Bertone, coadiuvati dal responsabile provinciale della didattica Valerio Bertaina. Per complimentarsi con i giovani pescatori, era presente anche il presidente regionale Fipsas Giacomo Pellegrino, che ha commentato: “Ringrazio gli organizzatori e il Comune di Clavesana, ma soprattutto ringrazio voi ragazzi e le vostre famiglie per aver partecipato a questa esperienza che sono certo vi servirà in futuro”.

Infatti durante il corso - che si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza di tre istruttori - non solo i partecipanti si sono divertiti ma hanno anche potuto imparare “sul campo”, le regole che stanno alla base della tutela dell’ambiente.

“A partecipanti e spesso anche ai genitori che li accompagnano – sottolinea il presidente regionale Fipsas Giacomo Pellegrino – dimostriamo quanto sia importante per ognuno di loro conoscere ed osservare il territorio, il paesaggio, la natura, al fine di riconoscere eventuali segnali negativi per l’ambiente come le acque sporche o senza pesci, i rifiuti gettati a terra, ndividuare aree da tutelare. Questo corso - ha proseguito Pellegrino - vuole innanzi tutto avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali, così importanti per il futuro del pianeta. Per questo sono sempre molto soddisfatto nel costatare che i bambini ed i ragazzi sono già molto attenti a questi temi”.

Ai giovani allievi è stata spiegata l’importanza della biodiversità anche nei fiumi e nei laghi, che devono essere preservati da ogni tipo di inquinamento. Fondamentale essere rispettosi verso la natura che ci ospita, attraverso piccoli ma importanti gesti come quello di non gettare rifiuti nell’ambiente.

“Ai bambini è stata insegnata anche la tecnica della pesca No Kill – conclude il presidente regionale Fipsas Giacomo Pellegrino -, ossia una pesca eseguita con un amo particolare, che viene rimosso dal pesce pescato e poi rimesso nell’acqua”.