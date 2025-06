Lions Club Mondovì Monregalese: Paolo Gastaldi è il nuovo presidente, succede a Carlo Allena

Per il Lions Club Mondovì Monregalese passaggio di consegne della presidenza da Carlo Allena a Paolo Gastaldi, che sarà presidente per l'anno sociale 2025-2026.

Allena ha ringraziato tutti i soci per la fondamentale collaborazione, grazie alla quale è stato possibile portare a termine diverse attività di servizio per la comunità.

Gastaldi ha evidenziato che sarà fondamentale lavorare insieme, sia tra soci Lions che con i giovani Leo, con un tocco d'innovazione per adeguarsi sempre al continuo cambiamento, ma tenendo come base di lavoro il principio Lions "We Serve".