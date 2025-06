A Brondello sono aperte le iscrizioni all'albo dei volontari civici

A Brondello, in seguito all'approvazione unanime in consiglio comunale, sono aperte le iscrizioni all'albo dei volontari civici.

Un'occasione per tutti di partecipare alla vita sociale ed organizzativa del comune.

I volontari potranno dare la loro disponibilità per lavori di piccola manutenzione, pulizia, riordino, così come per l'organizzazione di eventi e per il supporto nell'attività amministrativa.

"La nostra è una piccola realtà, che nel corso dell'ultimo anno ha lavorato molto grazie al supporto ed all'aiuto concreto dei cittadini. Un'esempio collettivo positivo di comunità in azione verso un comune obiettivo, che abbiamo scelto di formalizzare nella creazione di un'albo preposto, che garantisca anche ai volontari riconoscimento e garanzie assicurative" - spiega il sindaco Paolo Radosta.

"I volontari sono la risorsa principale per un piccolo comune, l'essenza e l'anima della vita sociale. Senza di loro, specie in questo periodo storico, sarebbe impossibile per le realtà più piccole garantire manutenzioni e servizi continuativi".

Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, tramite compilazione dei moduli ritirabili in Municipio.