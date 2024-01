Armonie di solidarietà a Bagnolo Piemonte con il concerto “Io Canto per la vita”

“Io canto per la vita” è il titolo del concerto a scopo benefico organizzato per domani sera, sabato 27 gennaio, alle 20,45 a Bagnolo Piemonte nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli.

L’ingresso è ad offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto all'orfanotrofio africano "La Maison de la Provindence" di Lomé in Togo.

La serata vedrà protagonisti i quattro ensemble vocali parrocchiali: il Coro ‘Messa Giò’, la Corale parrocchiale di Bagnolo capoluogo, il Coro della frazione Villaretto, e il Piccolo coro, che coinvolge i bambini a partire dai 6 anni di età.

È il primo anno che si organizza questa serata benefica animata dai cori parrocchiali bagnolesi.

“Non è una ‘gara’ – spiega il parroco don Osvaldo Malerba, ma un momento da vivere in amicizia all’insegna della solidarietà.

I cori, pur diversi uno dall’altro, sia per il repertorio che per l’età dei componenti, sapranno creare un momento di bellezza, in sintonia tra loro, che si esprime attraverso questo gesto di bontà verso il prossimo”.

Le corali parrocchiali di Bagnolo oltre ad offrire un servizio liturgico che viene eseguito durante le celebrazioni religiose sono anche un elemento di aggregazione e radunano al loro interno molti nuclei familiari.

Il programma del concerto prevede canti che spaziano dall'atmosfera sacra dei canti religiosi e della ‘Christian music’, fino alle più conosciute canzoni del repertorio di musica ‘Pop’.

Durante il concerto ogni coro sarà diretto dal proprio direttore: la Corale parrocchiale di San Pietro di Bagnolo da Sara Piccato, il ‘Messa Giò’ da Luisella Fenoglio che dirige anche il coro della frazione Villaretto assieme alla co-direttrice Marina Manavella, mentre i ragazzi e bambini sono guidati da Stefania Bruno Franco.