Lo Spresal dell’Asl Cn2 attiva lo sportello informativo per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’ASL CN2, diretto dal dottor Giuseppe Calabretta, ricorda che è attivo lo sportello informativo “SPreSAL Informa”, uno strumento pensato per offrire supporto e orientamento su salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro, rivolto principalmente a lavoratori, datori di lavoro, consulenti, RSPP, rappresentanze sindacali, associazioni di categoria e medici competenti.

“SPreSAL Informa” è uno strumento accessibile e gratuito, attivato con l’obiettivo di individuare un maggior raccordo tra istituzioni, lavoratori e imprese, e promuovere una cultura condivisa della sicurezza.

Gli operatori incaricati del contatto con il pubblico garantiscono un servizio informativo orientato a semplificare l’accesso alle risposte e ad accompagnare l’utenza nella comprensione della normativa vigente.

Accedendo a questo servizio, sarà possibile approfondire la propria conoscenza sui temi di:

- vigilanza sui luoghi di lavoro e rispetto di norme e disposizioni in materia di igiene e sicurezza

- infortuni sul lavoro

- malattie professionali

- rischi connessi all’esposizione all’amianto

- assistenza sui nuovi insediamenti produttivi

- Piani Mirati di Prevenzione per la riduzione dei rischi professionali

- promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP)

- iniziative di informazione e assistenza ai portatori di interesse

- attività sanitarie (sorveglianza sanitaria, ricorsi avverso il giudizio del M.C., sorveglianza sanitaria ex esposti, ecc)

Lo sportello, situato ad Alba in Via Vida 10, è contattabile telefonicamente al numero 0173-316604 dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 e 13.30-15.30. È inoltre possibile richiedere un appuntamento personalizzato, utile in caso di quesiti complessi o approfondimenti.