Caduta massi sulla strada per il santuario di Castelmagno, si procede a senso unico alternato

La strada che porta al santuario di Castelmagno è stata interessata da un fenomeno valanghivo con distacchi di pietre e caduta massi.



La viabilità è a senso unico alternato per via del restringimento del passaggio.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Dronero, che ha provveduto alla rimozione del masso più grande in attesa del sopralluogo della squadra di cantonieri della Provincia. A loro il compito di liberare interamente la strada e verificare la transitabilità in sicurezza escludendo altri possibili distacchi.