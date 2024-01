Martinetti (M5S): “Sul nuovo ospedale di Cuneo tanto fumo e niente arrosto"

Riceviamo e pubblichiamo.

Sul nuovo ospedale di Cuneo tanto fumo pre elettorale e niente arrosto. Cirio e Icardi, dopo un anno, ripetono ai cuneesi la solita litania “va tutto bene Madama la marchesa”. E invece non va per niente bene. Non hanno comunicato nemmeno un numero sul costo complessivo dell’opera. Stiamo parlando di un progetto che riguarda la collettività, perché tutta questa segretezza?

Inoltre sui tempi ci sono solo promesse e previsioni, che a cinque mesi dal voto valgono quello che valgono.

Troppe domande continuano inoltre ada ancora senza risposta. Quanto costa il partenariato? E’ sostenibile dalle casse dell’Azienda ospedaliera? Perché manca ancora la delibera dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle con cui accoglie la proposta riconoscendone l’interesse pubblico? Sono cambiati i dirigenti dell’Azienda, ma i risultati sono sempre gli stessi. Il nulla.

Ivano Martinetti, consigliere regionale M5S Piemonte