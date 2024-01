Miac, Forza Italia Cuneo: “Cattiva gestione da interrompere immediatamente”

Non si placa la polemica sul futuro dell'area Miac, che resta al centro del dibattito politico cuneese. A riportare nuovamente l'attenzione sul tema é il Capo gruppo di Forza Italia, Franco Civallero, che ne riprende in una nota la sua cronostoria.

“Chi è nato negli anni ’60 – si legge nella nota - ricorda, prima Foro Boario, poi Miac, per il mercato bovino tra i più famosi del Nord Ovest, poi chiuso per manifesta incapacità da parte della dirigenza, sostituito con un mercato non ben definito di generi alimentari. Anche la Mostra di Quaresima si è accasata a Fossano”.

Non meno trascurabile è la questione legata ad Amazon, secondo Civallero che precisa: “Ad un certo punto si pensò che Jeff Bezos, patron di Amazon avesse visto Cuneo come “l’ombelico del mondo”, con la costruzione di un enorme capannone per la logistica dei pacchi, ma poi ci accorgemmo che qualcuno si era sbagliato, senza però pagarne i danni.

Certo – prosegue il Capo gruppo di Forza Italia – la società Miac con la vendita dei terreni ha realizzato un risultato positivo importante, che ha permesso di assorbire le perdite a bilancio di vari anni precedenti ed il raddoppio del compenso per il Presidente.

Dopo due anni però, siamo daccapo, con il bilancio deficitario, ma con un nuovo progetto che, pare, dovrebbe portare nuovi risultati, dal quale però emergono forti dubbi”.

Secondo Civallero per porre fine “a questo stillicidio finanziario, sia per la Società Miac, che per i suoi soci pubblici, tra cui il Comune di Cuneo, risulta quanto mai d’obbligo - conclude - la sua messa in liquidazione con le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione e che i fabbricati e terreni di proprietà vengano locati o eventualmente alienati”.