Nessuna denigrazione: Nutella perde la causa contro la Nocciolata Rigoni di Asiago “senza olio di palma”

Non ci fu denigrazione né parassitismo. Come ha riportato il giornale francese di difesa dei consumatori Que Choisir, Nutella ha perso la causa contro la Nocciolata Rigoni di Asiago sulla questione olio di palma.

Lo scontro giudiziario si è svolto in terra francese, con la Ferrero che ha perso sia in primo grado che in appello ed è stata condannata a pagare a Rigoni Di Asiago France 10mila euro di risarcimento.

Lo spot con l'orango

Ma facciamo un passo indietro. L'oggetto del contendere è stato uno spot pubblicitario andato in onda sulle tv d'oltralpe tra il 2019 e il 2020. “La nostra crema nocciolata è senza olio di palma” si vantava Rigoni di Asiago, senza fare alcun riferimento alla diretta concorrente, la crema spalmabile albese. In mezzo a mamma e figlio, un orango si rilassava in giardino, per nulla toccato dalla deforestazione causata dallo sfruttamento delle piantagioni di palme da olio.

Per Ferrero quello era un attacco velato al suo prodotto che, invece, contiene olio di palma. Insomma Rigoni avrebbe sfruttato la fama della Nutella, denigrandola. Ma la giustizia francese ha dato torto a Ferrero.

Nutella e l'olio di palma 100% sostenibile

Una vicenda che riporta alla luce la questione dell'olio di palma e le implicazioni di ordine ambientale, in particolare in relazione al suo impatto sulla deforestazione in Malesia e Indonesia. A questo però Ferrero ha dato una risposta netta e si impegna a dare l'esempio promuovendo la trasformazione sostenibile del settore dell'olio di palma. Infatti è una delle prime aziende globali ad aver ottenuto la certificazione RSPO di livello più elevato per la filiera dell'olio di palma di tipo segregato.

Come riporta il sito ufficiale: “L'olio di palma che utilizziamo per produrre Nutella® è 100% sostenibile, tracciabile fino ai mulini e proviene principalmente dalla Malesia (che rappresenta l'80% dei nostri volumi), seguita dall'Indonesia.L'organizzazione RSPO ha identificato una serie di criteri ambientali e sociali che le aziende devono rispettare per produrre olio di palma sostenibile (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO) e che mirano a far applicare pratiche sostenibili nella sua coltivazione.L'olio di palma contenuto in Nutella® deriva da una filiera "segregata". È estratto da diverse piantagioni certificate ed è tenuto fisicamente separato dal convenzionale olio di palma lungo tutta la filiera. Attraverso questo sistema, il 100% del nostro olio di palma può essere tracciato fino al mulino, garantendo che non provenga da piantagioni soggette alla deforestazione”.