Bra, da don Bosco alla Candelora, tanti appuntamenti al Santuario della Madonna dei Fiori

Il primo in calendario è mercoledì 31 gennaio con la Messa nel Santuario antico, alle ore 17.30, in onore di San Giovanni Bosco nel giorno della memoria liturgica. La funzione si concluderà con la preghiera di affidamento dei giovani al loro santo patrono.

Sabato 3 febbraio, al termine delle Messe delle ore 8 nel Santuario antico e delle ore 17.30 nel Santuario nuovo, sarà impartita la benedizione della gola per intercessione di San Biagio.

Domenica 4 febbraio, in occasione della 46ª Giornata per la vita sul tema “La forza della vita ci sorprende”, ci sarà la benedizione dei bambini presenti alle Messe delle ore 9 e delle ore 17.30 nel Santuario nuovo, mentre nel Santuario antico, alle ore 17, sarà celebrata la Messa degli albanesi, presieduta da don Anton Kodrari, inoltre adorazione eucaristica nella prima domenica del mese, dalle ore 15.30, nel Santuario nuovo in preparazione al Giubileo.