"La nota dolente": a Fossano una serata con parole e musica per celebrare il Giorno della Memoria

La persecuzione degli ebrei (e non solo) culminata nei campi di sterminio raccontata attraverso la musica: questo lo spunto per la serata con la quale l’Anpi Fossano vuole celebrare il Giorno della Memoria. Ad accompagnare gli spettatori in un viaggio musicale attraverso gli eventi che hanno fatto da preludio alla Shoah saranno Maria Teresa Milano, musicista ed ebraista, ed il duo Massimino-Ramonda (chitarra e flauto), accompagnati dalle letture dei Folletti (i giovani attori della Corte dei Folli).

L’appuntamento è per martedì 30 gennaio alle 21 presso la Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi). L’ingresso è libero.