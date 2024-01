AWorld: l’app per monitorare la tua impronta di carbonio

In un'epoca in cui il riscaldamento globale rappresenta una crescente preoccupazione, molte persone stanno iniziando a prestare sempre maggiore attenzione alle proprie scelte quotidiane che, dal trasporto al consumo di cibo, incidono notevolmente sull’impronta di carbonio individuale e, di conseguenza, sull’ambiente.

La domanda quindi è: come possiamo ridurre la nostra impronta di carbonio? Anzitutto, calcolandola.

In che modo? Tramite l’utilizzo di piattaforme come AWorld. Utilizzata per la campagna Act Now dell'ONU, AWorld è una piattaforma olistica che non solo calcola l’impronta di carbonio individuale, ma incoraggia un futuro più sostenibile attraverso vari strumenti:

Calcolatore dell'impronta: tramite domande semplici, stima le emissioni di CO2 legate alle nostre scelte quotidiane;

Contenuti educativi: attraverso tecniche di storytelling, fornisce lezioni interattive basate sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con quiz e sondaggi per una comprensione approfondita;

Consigli pratici: offre suggerimenti per adottare uno stile di vita più sostenibile e consente di monitorare l'impatto delle proprie azioni in termini di risparmio di acqua, energia, rifiuti e CO2.

Gamification: rende la sostenibilità un'attività divertente, premiando l'utente con punti e livelli ogni volta che completa un'azione positiva o un contenuto educativo.

Comunità e squadre: permette di creare gruppi di lavoro, incoraggiando la collaborazione e la competizione amichevole per un impatto positivo sul pianeta.

Sfide: offre l’opportunità di partecipare o creare sfide collettive per obiettivi specifici, con ricompense sia individuali che di gruppo.

Report ESG & SDG: fornisce alle aziende un modo semplice per rendicontare i propri sforzi di sostenibilità, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

AWorld rappresenta un prezioso strumento per combattere il cambiamento climatico e ridurre la propria impronta di carbonio. Con la sua vasta gamma di funzionalità, l'applicazione guida gli utenti verso un futuro più sostenibile. Un'azione individuale, amplificata dalla potenza della tecnologia, può contribuire a un cambiamento globale significativo.