Statale 21: da domani senso unico alternato a Demonte per un’ispezione programmata al ponte sul torrente Kant

Per consentire l’ispezione programmata e i rilievi strumentali sul ponte sul fiume Kant, al km 16,900 della Statale 21 “della Maddalena” a Demonte, a partire da domani, mercoledì 31 gennaio, e fino a martedì 6 febbraio sarà in vigore il senso unico alternato, esclusi venerdì, sabato e domenica.

A comunicarlo è l’Anas, competente per la tratta.

La limitazione al traffico lungo il ponte, in vigore dalle ore 8 alle 18, si rende necessaria per consentire di eseguire l’ispezione tramite il by-bridge, un veicolo dotato di braccio meccanico e piattaforma in grado di portare il personale tecnico specializzato al di sotto del viadotto, parte difficilmente raggiungibile.

L'ispezione è uno strumento importante per monitorare lo stato di salute delle strutture e per raccogliere i dati necessari alla progettazione di eventuali interventi di manutenzione.